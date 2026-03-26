Проект «третьей лжи». Иран ответил на «мирный план» США

Иран передал официальный ответ на 15-пунктовый план США по урегулированию конфликта через посредников и ждет реакции Вашингтона, сообщил источник агентства Tasnim. Тегеран требует прекращения военных действий, гарантий безопасности, компенсаций и признания своего суверенитета над Ормузским проливом, а также ставит под сомнение искренность переговоров со стороны США. О том, какие условия выдвинул Иран и чего хочет Вашингтон, — в материале «Газеты.Ru».

Штатам дали ответ

Иран официально передал США свой ответ на план из 15 пунктов по урегулированию конфликта и теперь ждет реакции другой стороны, сообщил источник агентства Tasnim.

По его данным, Тегеран обозначил сразу несколько ключевых условий. Иран настаивает на том, что «агрессия и террор со стороны врага должны прекратиться», а также требует создать понятные и объективные гарантии того, что война не повторится.

Кроме того, в ответе прописано, что выплаты компенсаций и возмещение ущерба должны быть гарантированы и четко определены, а прекращение боевых действий должно охватить не только сам конфликт, но и все фронты в регионе, где действовали связанные с ним группы сопротивления.

Отдельно, по словам источника Tasnim, Тегеран подчеркнул вопрос Ормузского пролива. В Иране считают, что обладают естественным и законным суверенитетом над ним, это должны признать и гарантировать в рамках выполнения обязательств США. Собеседник агентства также отметил, что нынешние условия отличаются от тех требований, которые Иран передавал ранее во время второго раунда переговоров в Женеве — за несколько дней до нападения Израиля и США.

Скрытые цели

Источник Tasnim добавил, что в Тегеране крайне жестко оценивают заявления Вашингтона о готовности к переговорам. Там считают, что разговоры о дипломатии стали частью проекта «третьей лжи», за которым, как утверждается, стоят сразу несколько целей: показать США миролюбивой стороной, удержать мировые цены на нефть на низком уровне и выиграть время для подготовки новой агрессивной операции на юге Ирана с возможным наземным вторжением.

Как объяснил собеседник агентства, если до 12-дневной войны в Иране еще надеялись на возможность успешных переговоров и приверженности США будущим договоренностям, то теперь Тегеран сомневается в искренности намерений Вашингтона. Источник добавил, что американцы уже вели переговоры параллельно с войной — как во время 12-дневного конфликта, так и в период войны в Рамадан, — а теперь вновь используют тему диалога как прикрытие для подготовки нового удара .

«Мы опережаем график»

США передали Ирану свой вариант урегулирования и рассчитывают, что именно этот документ станет базой для будущего соглашения. Об этом на заседании американского правительства заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Он подтвердил, что Вашингтон направил Тегерану план из 15 пунктов через Пакистан, который выступил посредником в этом контакте.

«Сегодня я могу сообщить вам, что мы вместе с вашей внешнеполитической командой представили список действий из 15 пунктов, который формирует основу для мирного соглашения.

Этот документ был распространен через правительство Пакистана, выступающее в качестве посредника, и это привело к сильным, позитивным заявлениям и переговорам», — заявил Уиткофф.

Параллельно в Белом доме дают понять, что военная кампания, на фоне которой идет этот обмен сигналами, развивается быстрее, чем ожидали в Вашингтоне. Президент Дональд Трамп заявил, что американская сторона изначально закладывала на операцию в Иране от четырех до шести недель, однако фактический ход событий оказался для нее более быстрым.

«Мы оценивали, что на выполнение нашей миссии потребуется примерно от четырех до шести недель, но мы значительно опережаем график», — сказал Трамп.

Представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи резко высказался о возможном диалоге с США. Он дал понять, что в Тегеране не верят в переговорный путь.

«Любые переговоры с дьяволом — стратегическая ошибка. Пусть переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом ведут ракеты», — заявил Резаи.

Израиль и США напали на Иран 28 февраля.