Россияне признались, что завидуют успехам друзей

Лишь каждый четвертый опрошенный (30%) не следит за доходами друзей и считает, что ему это неинтересно. Почти половина (47%) не скрывают свой интерес, но считают это неэтичным, а 23% стараются отслеживать, сколько зарабатывают их знакомые.

Это показало исследование аналитиков Группы Ренессанс Страхование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Половина респондентов заявляют, что их друзья активно хвастаются своими доходами. В частности, у 12% опрошенных много таких друзей, а у 39% – лишь малая часть знакомых. Большинство (34%) заявили, что испытывают сильную зависть от таких рассказов, 23% несильно завидуют таким друзьям, а у 15% близкие и знакомые зарабатывают меньше самих респондентов, поэтому они никому не завидуют. При этом искреннюю радость за друзей испытывает лишь каждый четвертый.

Лишь 35% опрошенных не верят таким знакомым: каждый четвертый среди всех участников опроса старается не верить в успех друзей, а 9% никогда не принимают близко подобные рассказы. Еще 20% полностью доверяют подобным историям, а еще четверть – не всегда. Лишь 19% готовы запросить у друга подтверждение дохода и только после него поверить в историю успеха.

Треть опрошенных отметили, что им самим хватает денег на все свои желания. Среди тех, кто пока недоволен собственным заработком, 31% хотели бы получать сумму не более 50 тысяч рублей дополнительно к зарплате, 16% – 50–100 тысяч рублей, а 12% – более 100 тысяч рублей.

