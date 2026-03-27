Лидер «Миража» рассказал об отношении внуков к своей музыке

Лидер группы «Мираж» Горбашов вдохновил внука заниматься музыкой
Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал об отношении внуков к своей музыке. Рассказом о семье он поделился с «Газетой.Ru».

По словам Горбашова, старший внук, 14-летний Митя не один раз бывал на концертах «Миража», а младшего, 10-летнего Федю, дедушка вдохновил заниматься музыкой.

«Как мне кажется, ему больше всего нравится песня «Новый герой». Младший Федя был на нашем концерте впервые в этом году в новогодние каникулы. Судя по тому, что он после посещения концерта еще больше загорелся заниматься на пианино, ему все зашло», — рассказывает музыкант.

Горбашов добавил, что сейчас аудитория «Миража» сильно помолодела.

«Мы обратили на это внимание еще лет пять назад. Молодежи вообще интересна музыка и эстетика 1980-1990-х, и это неудивительно — в это время действительно было много интересного: и музыка, и кино, и мода. Когда их спрашиваешь, откуда вы знаете песни группы «Мираж», чаще всего говорят: родители слушали, и нам нравится», — объяснил он.

Накануне Александр Буйнов высказался об отказе внука быть офицером.

Ранее сериал про группу «Мираж» оказался под угрозой из-за проблем с правами на песни.

 
