Иран нанес удары по стратегическим объектам Израиля

Вооруженные силы Ирана нанесли новые удары по нескольким важным и стратегическим объектам Израиля, в том числе по военно-морским и топливным объектам в Хайфе. Об этом сообщает телеканал Press TV.

По его информации, атаки была совершены с помощью беспилотников.

Накануне сообщалось, что иранские военные нанесли ракетный удар по крупнейшей тепловой электростанции в Израиле Orot Rabin («Огни Рабина»). Объект находится на побережье Средиземного моря неподалеку от израильского города Хадера. Станция Orot Rabin обеспечивает около 25% всей электроэнергии Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

