В Турции свыше 126 тысяч человек заражены коронавирусом

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В Турции за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 1670 человек. Об этом в своем Twitter написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Общее число выявленных случаев заражения возросло за время пандемии до более 126 тыс.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стал 61 пациент. Общее число летальных исходов возросло до 3 397.

Вылечившимися за время пандемии в Турции стал 63 151 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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