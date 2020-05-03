Похожий на мину времен ВОВ предмет нашли у ТЦ в Москве
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В Зеленоградском административном округе Москвы возле торгового центра был найден предмет, похожий на минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Предмет был обнаружен в районе Крюково вблизи торгового центра «Столица».
Представитель экстренных служб рассказал агентству, что вокруг места находки поставлено ограждение, ожидается приезд специалистов.
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