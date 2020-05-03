Почти 25,3 тысячи заражений зафиксировано в Португалии за время пандемии

В Португалии за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 92 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление здравоохранения республики.

Общее число выявленных заражений за время пандемии возросло до 25 282.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 20 пациентов, общее число летальных исходов увеличилось до 1043.

Излечились от заболевания 1689 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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