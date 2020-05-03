Попова допустила продление ограничений по коронавирусу

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры по коронавирусу могут продлит до июня, если россияне будут нарушать самоизоляцию на майских праздниках. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора еще раз призвала россиян оставаться дома.

В России коронавирусом заразились 134 тыс., скончались 1280 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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