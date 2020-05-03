Попова допустила продление ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры по коронавирусу могут продлит до июня, если россияне будут нарушать самоизоляцию на майских праздниках. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».
«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть», — сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора еще раз призвала россиян оставаться дома.
В России коронавирусом заразились 134 тыс., скончались 1280 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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