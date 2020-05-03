Под Челябинском 15-летний подросток изнасиловал девочку

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В Челябинской области 15-летний подросток изнасиловал 10-летнюю девочку, пишет «Регион.online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Известно, что мальчик из неблагополучной семьи. Обстоятельства совершенного им преступления сейчас устанавливаются», — сообщил источник.

Отмечается, что подозреваемый заманил жертву в тепловой коллектор.

В полицию обратились родственники девочки. Правоохранители задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

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