Лукашенко: Белоруссии удается сдержать распространение коронавируса
Белоруссии удается сдержать распространение коронавируса нового типа, текущая ситуация соответствует прогнозам, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».
При этом, по словам главы государства, число пациентов с пневмонией «чуть-чуть» подросло. На фоне этого лечение пневмонии становится приоритетом белорусской системы здравоохранения, отметил президент.
«Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», – подчеркнул Лукашенко.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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