Лукашенко: Белоруссии удается сдержать распространение коронавируса

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Белоруссии удается сдержать распространение коронавируса нового типа, текущая ситуация соответствует прогнозам, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

При этом, по словам главы государства, число пациентов с пневмонией «чуть-чуть» подросло. На фоне этого лечение пневмонии становится приоритетом белорусской системы здравоохранения, отметил президент.

«Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», – подчеркнул Лукашенко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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