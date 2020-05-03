В 16 российских регионах больше тысячи человек заразились коронавирусом

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В 16 российских регионах больше тысячи человек болеют коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Отмечается, что 3 мая число заражений превысило тысячу в Ленинградской области (1037), Татарстане (1031) и Башкирии (1022).

В Москве коронавирусом заразились 68 тысяч, в Подмосковье — 14 тысяч, в Петербурге — 5 тысяч, в Нижегородской области — 2695, в Дагестане — 1798, в Мурманской области — 1694, в Краснодарском крае — 1244, в Тульской области — 1218, в Ростовской области — 1178, в Брянской области — 1148, в Калужской области — 1136, в Свердловской области — 1091 и в Рязанской области — 1076 человек.

Всего в России коронавирусом болеют 134 тысячи, скончались 1280 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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