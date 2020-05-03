В России провели более 4,1 млн тестов на COVID-19

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Более 4,1 млн тестов на новую коронавирусную инфекцию проведено в России за все время пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За минувшие сутки на территории России сделано 174 тысячи тестов, отметили в пресс-службе.

По последним данным, в России подтверждено 124 054 случая COVID-19, из них 1222 – с летальным исходом. Выздоровели после прохождения лечения 15 013 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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