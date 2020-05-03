В России подтверждено 10 633 новых случая COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/13056931/RIAN_6223246.HR-pic905-895x505-54314.jpg">

За минувшие сутки в России выявлено 10 633 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 58 летальных исходов, 1626 человек выздоровели.

По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 16 639 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин рассказал об отношении москвичей к COVID-19

— Проценко рассказал, когда нужно делать КТ легких при подозрении на коронавирус

— Попова допустила введение «паспорта иммунитета» по коронавирусу