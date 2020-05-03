Протоиерей Смирнов призвал не давать детям гаджеты

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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что гаджеты развращают детей, пишет «Интерфакс».

«Родители продолжают покупать детям всякие гаджеты, которые их приводят в полный разор духовной жизни, после которого восстановить развращенного человека, вернуть его в христианство невозможно», — сказал Смирнов.

Протоиерей добавил, что дети не должны смотреть мультфильмы, особенно иностранные, потому что «в этих мультфильмах фигурируют одни только уроды, одни только бессовестные персонажи, которые бессовестно кривляют русский язык».

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