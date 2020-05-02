Почти 244 тысячи человек скончались от COVID-19 в мире

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В мире число жертв нового типа коронавируса COVID-19 приближается к отметке в 244 тысячи человек. Об этом сообщает портал Worldometrics.

Так общее число летальных исходов за время пандемии составило 243 942 умерших.

Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус в мире получили 3 470 014 граждан, а излечившимися числятся 1 114 164 человека.

На данный момент зараженными считаются 2 111 908 пациентов по всему миру, из них 50 843 находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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