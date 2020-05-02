В Приднестровье число зараженных коронавирусом превысило 500

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Число зараженных коронавирусом нового типа в Приднестровье увеличилось до 516. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по COVID-19.

По его данным, в субботу, 2 мая, был зарегистрирован еще 21 случай инфицирования.

«В лабораториях Тирасполя и Кишинева были отработаны направленные на исследование пробы. Положительный результат по 21 из них, две остаются в работе, остальные – отрицательные», — указано в сообщении.

Всего жертвами коронавируса в Приднестровье стали 22 человека, 89 пациентов излечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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