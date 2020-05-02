Глава МВД Молдавии заразился коронавирусом

У министра внутренних дел Молдавии Павла Войку выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Глава молдавского ведомства рассказал, что сдал тест на коронавирус, после чего у него была подтверждена легкая форма COVID-19.

«Мне не потребовалась госпитализация, и в настоящий момент я нахожусь дома в самоизоляции», — написал Войку.

Министр также добавил, что его состояние здоровья сейчас удовлетворительное.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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