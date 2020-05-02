В Роспотребнадзоре рассказали, может ли аллергия стать причиной заражения COVID-19

Аллергия не может стать причиной заражения коронавирусной инфекцией и повлиять на течение болезни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что исключением является тяжелая форма бронхиальной астмы и хроническая обструктивная болезнь легких.

В ведомстве также рассказали, что коронавирус от обычной аллергии отличают наличие повышенной температуры, выраженной слабости, утомляемости, а также у человека болят мышцы, присутствуют кашель и одышка.

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