Реальное число заразившихся COVID-19 в Москве достигает 2% населения

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Реальное количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 2% населения города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Такие выводы следуют из результатов скрининговых исследований различных групп населения столицы, пояснил мэр.

Он отметил, что такой показатель является минимальным среди мировых городов, пораженных пандемией.

«Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», — заключил Собянин.

Ранее он сообщил, что Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 114 431 случай заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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