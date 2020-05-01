Жертвами коронавируса в Португалии стали свыше тысячи человек
В Португалии количество летальных исходов возросло до 1007. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.
Кроме того, положительные результаты анализов на коронавирусную инфекцию за время пандемии в стране получил 25 351 человек.
Также излечились от заболевания 1647 граждан.
Ранее премьер-министр страны Антониу Кошта объявил об этапе смягчения карантинных мер с 4 мая. До этого в Португалии действовал режим ЧП.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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