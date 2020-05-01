Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом

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Директор НИИ им. Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков рассказал, сколько может длиться инкубационный период заражения коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, инкубационный период может длиться до трех недель.

«Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры», — сказал Петриков.

Также он призвал ответственнее относиться к карантину.

Глава НИИ им. Склифосовского отметил, что в последнее время «тяжелых» пациентов с пневмонией стало больше, чем несколько недель назад.

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