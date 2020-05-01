Врач рассказала, кто чаще других оказывается в реанимации с COVID-19

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Реаниматолог одного из столичных медучреждений, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, рассказала в интервью «Вечерней Москве», какая категория граждан чаще всего попадает в отделение интенсивной терапии.

Врач отметила, что в тяжелом состоянии оказываются люди разных возрастов. Так, самому молодому пациенту в реанимации было 20 лет.

По словам медика, в этом вопросе сложно говорить о возрастной статистике. Однако общая особенность среди «тяжелых» пациентов есть.

«Могу отметить тот факт, что большинство больных — это люди с весом от ста килограммов и больше», — сообщила врач.

Кроме того, многие из них еще до коронавируса имели сопутствующие заболевания, в частности диабет, ожирение, кардиологические патологии.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом, умерли 1 073 человека, вылечились 11 619.

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