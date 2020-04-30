Подмосковье готовится внедрить систему обязательного ношения масок на улице

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал постепенный переход к системе обязательного ношения масок при выходе из дома. Об этом он сказал на совещании с главами округов, сообщает телеканал «360».

Во время встречи Воробьев заявил, что в Подмосковье обяжут носить медицинские маски в общественном транспорте, магазинах и на улице. «Везде, где человек соприкасается с другими», — добавил губернатор.

Такая мера необходима, чтобы сделать отрицательной динамику прироста инфицированных в регионе. Он призвал граждан серьезно отнестись к этому требованию.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, число инфицированных в России превысило 106 тыс., выздоровели более 11,6 тыс. пациентов, а умерли — 1073.

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