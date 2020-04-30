Москвичей могут обязать носить маски в метро

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Жителей Москвы могут обязать носить защитные маски в метрополитене. Об этом замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

На вопрос о том, нет ли у метрополитена планов по введению соответствующего требования она отметила, что метро как транспортный перевозчик не может принимать таких решений.

Она добавила, что такое правило будет введено при поступлении соответствующего предписания от Роспотребнадзора.

«Мы (метрополитен. — примечание «Газеты.Ru»), безусловно, их (правила на ношение маски. — примечание «Газеты.Ru») неукоснительно будем вводить, если такое потребуется», — заключила Темникова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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