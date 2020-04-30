Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

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Прокуратура Саратовской области начала проверку информации о закупках медицинских масок по 425 рублей за штуку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проверка организована по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. Ведомству предстоит провести надзорные мероприятия относительно обоснованности определения стоимости средств индивидуальной защиты.

В прокуратуре отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что учреждение «Саратовский аптечный склад» закупило у фирмы «Сигмафарм» 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков на 43,36 миллиона рублей. Одноразовые нестерильные медицинские маски были закуплены по 425 рублей за штуку.

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.

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