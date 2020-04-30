Число зараженных COVID-19 в Грузии выросло до 539

<img src="//img.gazeta.ru/files3/681/12979681/AP_442286431312-pic905-895x505-44028.jpg">

В Грузии коронавирусной инфекцией заразились 539 человек, за сутки зафиксировано 22 новых случая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что вылечились от коронавируса 178 человек. Скончались шесть пациентов.

В настоящее время в режиме карантина находятся 5 256 человек.

Под медицинским наблюдением пребывают 548 человек, среди них трое граждан страны, привезенных из-за границы.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а так же комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,1 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 456

— В Грузии коронавирусом заразились сотрудники МВД и до 20 медиков