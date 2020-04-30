Песков не исключает выход России на плато по коронавирусу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/957/12151957/upload-RIAN_5737197.HR-pic905-895x505-36437.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса нового типа. Об этом он заявил в интервью RTVI.

В настоящее время можно «робко надеяться», что темпы роста число заболевших коронавирусной инфекции достигли плато, отметил пресс-секретарь.

По последним данным, в России зафиксировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них 972 — с летальным исходом. За все время пандемии в России от коронавирусной инфекции излечились 10 286 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков назвал абсурдом теорию о слежке под прикрытием мер против COVID-19