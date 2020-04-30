Россия предоставила Алжиру средства защиты для борьбы с коронавирусом

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Россия доставила в Алжир медицинские средства защиты в рамках помощи в борьбе с распространением коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Алжире.

Грузовой самолет доставил из России в Алжир бесконтактные термометры, защитные комбинезоны, медицинские маски и иные необходимые средства, заявили в посольстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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