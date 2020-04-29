От коронавируса в Москве излечились свыше 4,5 тысячи человек

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В Москве от нового типа коронавируса COVID-19 излечились более 4,5 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за сутки от отрицательный результат на повторные анализы на наличие коронавирусной инфекции получили 480 человек.

Общее число излечившихся от коронавируса составило 4 610 граждан.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова уточнила, что ежедневный прирост вылечившихся в среднем составляет 300 человек. Она назвала данный показатель «позитивной динамикой».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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