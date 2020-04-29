Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

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Самолет «Аэрофлота» вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА «Новости».

По данным генконсульства России, борт доставит на родину около 320 россиян, в числе которых жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Нижнего Новгорода.

По данным общественной организации «Русская молодежь Америки», данным рейсом в Россию прибудут 19 школьников, которые участвовали в образовательных программах в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков российских школьников: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы, которую свернули из-за пандемии коронавируса.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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