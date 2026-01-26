Размер шрифта
Россия выдала агреман на назначение нового посла Белоруссии

МИД РФ: новый посол Белоруссии Селиверстов прибудет в Москву в ближайшее время
Россия выдала Белоруссии агреман на назначение Юрия Селиверстова новым послом страны в Москве, чиновник в скором времени прибудет в российскую столицу. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

22 января президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Селиверстова чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ.

Обращаясь к чиновнику, глава государства заявил, что белорусская дипмиссия в России — не просто посольство, а «наше второе правительство». По словам Лукашенко, Россия не только основной рынок для белорусской продукции, но также партнер, который постоянно инвестирует и помогает Минску.

Кроме работы в Москве, Селиверстову поручено представлять Белоруссию в интеграционных структурах. По этой причине Лукашенко наделил его полномочиями заместителя премьер-министра.

С 2022 года Селиверстов работал в министерстве финансов страны, а летом 2020-го возглавил ведомство. До него послом Белоруссии в РФ был Александр Рогожник. В середине января он стал губернатором Витебской области.

Ранее стало известно, что США пока не запрашивали агреман на нового посла в России.
 
