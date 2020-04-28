Попова заявила, что 45% пациентов болеют коронавирусом без симптомов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/488/12930488/RIAN_6035587.HR-pic905-895x505-85993.jpg">

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 45% пациентов с коронавирусом болеют без симптомов. Об этом она сообщила на совещании президента с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.

Попова уточнила, что лица старше 65 лет составляют 15% от общего числа заражений.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что в России сократилось число тяжелых случаев: тяжелые формы пневмонии диагностируются только у 5% пациентов.

В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: одновременного снятия ограничений по коронавирусу в регионах не будет

— Путин: пик пандемии коронавируса еще не пройден

— Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая