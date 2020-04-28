Попова заявила, что 45% пациентов болеют коронавирусом без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 45% пациентов с коронавирусом болеют без симптомов. Об этом она сообщила на совещании президента с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.
Попова уточнила, что лица старше 65 лет составляют 15% от общего числа заражений.
Также глава Роспотребнадзора добавила, что в России сократилось число тяжелых случаев: тяжелые формы пневмонии диагностируются только у 5% пациентов.
В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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