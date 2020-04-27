В Россию вывозными рейсами вернулись 172 тысячи человек с 20 марта по 26 апреля
В Россию за месяц вывозными рейсами вернулись 172 тысячи россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
«По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 26 апреля на территорию Российской Федерации вернулось 172 199 россиян», — говорится в сообщении.
При этом за прошлую неделю удалось вернуть домой более 2800 человек на 21 рейсе.
Отмечается, что 27 апреля было выполнено пять вывозных рейсов, на родину прилетели 622 человека.
Кроме того, в рамках рабочей группы сформирован предварительный график рейсов до 5 мая.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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