В Москве отложили запуск фонтанов из-за коронавируса
Начало сезона фонтанов в Москве перенесено в связи с эпидемиологической обстановкой, усложненной коронавирусной инфекцией. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Традиционно запуск фонтанов в городе начинался в конце апреля. «Это большой праздник: одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов», — цитирует чиновника ТАСС.
Однако в 2020 году было принято решение отложить включение фонтанов на неопределенный срок.
Согласно официальным данным на 26 апреля, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Москве выросло до 42 480. При этом выздоровели 3 175, а скончались — 404.
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