В Подмосковье установили организатора массовой вечеринки до дворе

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Правоохранительные органы установили организатора вечеринки в жилом комплексе «Бутово-парк» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

«Полицейские установили организатора мероприятия», — заявили в ведомстве.

При этом там не уточнили, были ли применены в отношении нарушителя санкции.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек устроили вечеринку во дворе жилого дома. Жильцы соседних домов вызвали полицию.