Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к COVID-19
Группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном заявила, что у людей, которые ранее переболели какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, передает NDR.
По словам Дростена, иммунитет был обнаружен у 34% пациентов, у которых никогда не было контакта с новым коронавирусом. При этом, наличие приобретенного иммунитет введет к бессимптомному или как минимум мягкому протеканию заболевания.
Ученый пояснил, что такие выводы были сделаны после изучения Т-лимфоцитов, которые играют важную роль в приобретенном иммунном ответе как уже выздоровевших пациентов с COVID-19, так и людей, которые еще не заразились.
Речь идет о первом в мире исследовании такого рода, утверждает Дростен. Тем не менее он предостерег от поспешных выводов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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