На Чукотке выявили еще пять случаев заражения COVID-19

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На Чукотке выявили еще пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что пятеро местных жителей работали вместе или контактировали в другими заразившимися, у который диагноз был подтвержден 22 апреля.

Так, у четырех больных легкая форма заболевания, у одного – бессимптомная.

Продолжается выявление дополнительного круга контактировавших лиц.

«Поэтому мы ожидаем увеличения количество граждан с подтвержденным диагнозом. Все, кто входит в число контактных с заболевшими, находятся на самоизоляции», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что на Чукотке выявлено шесть случаев коронавируса, в том числе у четырех сотрудников авиакомпании «Чукотавиа», один пациент выздоровел.

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