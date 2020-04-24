Воробьев: продление самоизоляции на 10 дней облегчит ситуацию в Подмосковье

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о снижении темпов прироста числа зараженных в области. Об этом он заявил в эфире «России 1».

Он также отметил, что число новых случаев заражения в Подмосковье ежедневно сокращается на 1–2%.

Губернатор уточнил, что при этом службы скорой помощи и больницы региона работают на пределе из-за большого числа пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, он заявил, что продление режима самоизоляции на 10 дней позволит стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Подмосковье.

«Если продлится еще изоляция 10 дней, мы увидим значительное облегчение», — заключил Воробьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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