Кадыров сообщил о положительном тесте на COVID-19 у главы оперштаба Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что у спикера парламента региона, руководителя оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Магомеда Даудова первичный тест на наличие COVID-19 оказался положительным. Об этом он рассказал в прямом эфире на своей странице в Instagram.
По его словам, Даудов сдал повторный тест, который уже был отрицательным.
Согласно последним данным, в Чечне зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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