Депздрав опроверг информацию о платном лечении пациентов с COVID-2019

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Департамент здравоохранения Москвы заверил, что пациентам с коронавирусом оказывают бесплатную медицинскую помощь. Такое заявление опубликовано на сайте ведомства.

В депздраве напомнили, что медицинская помощь оказывается горожанам бесплатно по ОМС. При появлении симптомов ОРВИ можно вызвать врача на дом или обратиться в один из амбулаторных центров, которые оборудованы на базе 47 поликлиник.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, будто гражданам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение, если они госпитализированы не по скорой помощи.

В России на данный момент зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом, 55 человек умерли, 4 891 вылечились.

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