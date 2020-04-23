На Кубани грабитель убежал от продавщицы

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На Кубани грабитель магазина получил отпор от продавщицы и был вынужден спасаться бегством, сообщает ГУ МВД по региону.

По информации следователей, мужчина в медицинской маске и темных очках ударил продавщицу по голове и стал требовать денег из кассы.

«Однако женщина оказала сопротивление и позвала на помощь. Нападавший выбежал из магазина и скрылся», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину по горячим следам.

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