Мишустин призвал губернаторов работать не только для отчета
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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов работать для обеспечения граждан необходимым, а не для формального отчета, сообщает РИА «Новости».
Глава правительства подчеркнул, что губернаторы в первую очередь должны дать людям уверенность, что их обеспечат своевременной медицинской помощью, средствами защиты, оборудованием и так далее.
В России на данный момент зарегистрировано 57 999 случаев заражения коронавирусом, 513 умерли, 4 420 вылечились.
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