ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт тюменца

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ФСБ опубликовала видео задержания 19-летнего жителя Тюмени, который планировал совершить массовое убийство в одном из местных учебных заведений. Об этом пишет РИА «Новости».

На кадрах видно, как силовики ведут задержанного молодого человека в маршрутку.

Также в видео показано, как у молодого человека находят гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру и средства связи.

Кроме того, у юноши была обнаружена инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства. Задержанный сознался в планах совершить преступление.

Как стало известно до этого, СК завел уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц».

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