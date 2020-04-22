Приемная кампания в вузах в 2020 году начнется после публикации итогов ЕГЭ
Приемная кампания в вузах 2020 года начнется сразу после публикации последних результатов ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра науки и высшего образования Андрея Омельчука.
Он отметил, что в настоящее время проходит общественное обсуждение относительно графика ЕГЭ.
Замминистра напомнил, что определенные процедуры взаимодействия с абитуриентом устанавливает вуз, но в соответствии с действующими правилами министерства.
«И как только будет опубликован результат последнего ЕГЭ, сразу начнется приемная кампания», — сказал Омельчук.
Ранее в Минпросвещения рассказали, что в текущем году выпускники российских школ будут сдавать ЕГЭ в своих школах, а не в соседних.
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