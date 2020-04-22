В России провели 2,2 млн тестов на коронавирус

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В России выполнили 2,2 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 2,2 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за прошедшие сутки было проведено 109 тыс. тестов.

В Роспотребнадзоре добавили, что под наблюдением остаются 145 тыс. человек.

По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения новым коронавирусом, умерли 456 человек, вылечились 3 873.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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