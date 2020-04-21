Более трех тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в Москве
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Более трех тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Москве за минувшие сутки, сообщает столичный оперативный штаб.
Общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 3 083 и составляет 29 433, говорится в сообщении. При этом за сутки скончались 29 человек, за все время эпидемии – 233. Число выздоровевших увеличилось на 219 человек, до 2057.
По последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны, вылечились 3 873 человека, скончались 456.
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