В России проведено более 2,14 млн лабораторных исследований на COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/89/13052089/RIAN_6223279.HR-pic905-895x505-91720.jpg">

В России проведено более 2,14 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что за последние сутки проведены 89,2 тысячи тестов на COVID-19.

В настоящее время под медицинским наблюдением в России находятся 139,5 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлен 47 121 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В больнице в Коммунарке находятся 568 пациентов

— В Москве трое пациентов с COVID-19 выздоровели после переливания плазмы

— Ученый сообщил, что COVID-19 может жить на поверхностях предметов до трех суток