В Москве власти оштрафовали почти 150 нарушителей карантина
В Москве за весь период власти оштрафовали 145 человек за нарушение карантина, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что все нарушители в принудительном порядке были помещены под наблюдение. В основном это москвичи в возрасте от 30 до 55 лет.
В России коронавирусом заразились 47 тысяч, скончались 405 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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