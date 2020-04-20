В Москве власти оштрафовали почти 150 нарушителей карантина

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В Москве за весь период власти оштрафовали 145 человек за нарушение карантина, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что все нарушители в принудительном порядке были помещены под наблюдение. В основном это москвичи в возрасте от 30 до 55 лет.

В России коронавирусом заразились 47 тысяч, скончались 405 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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