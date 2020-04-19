В Канаде полицейские задержали мужчину, открывшего огонь по людям
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В провинции Новая Шотландия в Канаде полицейские задержали мужчину, открывшего огонь по людям. Об этом сообщает РИА «Новости».
Происшествие произошло в городе Портапик.
По данным правоохранителей, 51-летний Габриэл Уортман начал стрелять в людей поздно вечером 18 апреля. Несколько человек погибли.
В полиции уточнили, что преступник был задержан спустя несколько часов, его арестовали.
Отмечается, что мужчина был одет в форму, похожую на полицейскую, однако сотрудником правоохранительных органов он не является.
Мотивы Уортмана пока не известны.