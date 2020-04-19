<img src="//img.gazeta.ru/files3/970/10969970/RTX326HO-pic905-895x505-86342.jpg">

В провинции Новая Шотландия в Канаде полицейские задержали мужчину, открывшего огонь по людям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Происшествие произошло в городе Портапик.

По данным правоохранителей, 51-летний Габриэл Уортман начал стрелять в людей поздно вечером 18 апреля. Несколько человек погибли.

В полиции уточнили, что преступник был задержан спустя несколько часов, его арестовали.

Отмечается, что мужчина был одет в форму, похожую на полицейскую, однако сотрудником правоохранительных органов он не является.

Мотивы Уортмана пока не известны.