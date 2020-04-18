Военные, журналисты и судьи для поездок по Подмосковью должны иметь цифровые пропуска

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Обладатели служебных удостоверений военнослужащего, журналиста, судьи и ряда других профессий для поездок по Подмосковью также будут обязаны оформить цифровые пропуска. Соответствующий документ размещен на сайте правительства Московской области.

Согласно постановлению, цифровые пропуска необходимы при использовании любых видов транспорта, в том числе такси.

В данном случае речь идет о военнослужащих, государственных и муниципальных служащих, судьях, адвокатах, нотариусах, помощниках этих лиц, охранниках, журналистах.

Ранее эти категории лиц не нуждались в цифровых пропусках для передвижения по Московской области.

Система цифровых пропусков начала действовать в Подмосковье со среды, 15 апреля.

Пропуск позволяет совершить поездки на работу, в медицинскую организацию, на дачу или в отдаленный гипермаркет.

По последним данным, всего в России от коронавируса скончались 313 человек. Число инфицированных составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов.

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